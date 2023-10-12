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15:38, 12 октября 2023Спорт

Бензема объяснил переход в чемпионат Саудовской Аравии

Французский форвард Бензема заявил, что хочет помочь саудовскому футболу расти

Фото: Reuters

Французский нападающий Карим Бензема объяснил переход в чемпионат Саудовской Аравии. Его слова приводятся на странице лиги в соцсети X.

«Я хотел оказаться в Саудовской Аравии задолго до футбола. Потом появился футбольный проект, который взорвал все. Я очень хотел стать частью истории», — заявил форвард. Он рассказал, что хочет помочь саудовскому футболу расти.

Бензема отметил, что в Саудовской Аравии его встретили хорошо. «Меня приняли с распростертыми объятиями. Я сразу почувствовал, как меня любят», — добавил спортсмен.

6 июня Бензема пополнил состав саудовского «Аль-Иттихада». Контракт 35-летнего футболиста рассчитан до 2026 года.

Ранее Бензема на протяжении 14 лет выступал за мадридский «Реал». Вместе с командой он четырежды выигрывал чемпионат Испании, трижды становился обладателем Кубка и четырежды — Суперкубка страны. Кроме того, футболист пять раз побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира.

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    Дарья Коршунова
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