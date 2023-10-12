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13:43, 12 октября 2023Ценности

Боня показала лицо крупным планом после пластики

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала лицо крупным планом после пластической операции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя инфлюэнсерша записала видео в сторис, в котором она запечатлела себя на процедуре прессотерапии (компрессионный, или лимфодренажный массаж, проводимый с помощью сжатого воздуха — прим. «Ленты.ру»). На размещенных кадрах знаменитость предстала в черной футболке с пестрым принтом и очках. При этом можно заметить, что через их линзы видны глаза Бони.

В июле экс-ведущая «Дома-2» решила сделать пластику за миллионы рублей. После консультации с хирургом модели Беллы Хадид Чиа Чи Као инфлюэнсерша рассказала, что подобное вмешательство стоит 250 тысяч долларов (22 миллиона рублей). Она отметила, что ей сделали скидку, благодаря которой окончательная стоимость составила 215 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).

После проведенной операции блогерша пообещала разместить снимки результата в Telegram-канале, когда в нем соберется 30 тысяч человек. Таким образом, в сумме пользователи заплатили бы телезвезде 39 миллионов рублей.

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    Карина Черных
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