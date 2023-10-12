Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:13, 12 октября 2023Из жизни

Женщина решила увеличить грудь и спасла себе жизнь

Фото: Jan Kopřiva / Unsplash

25-летняя жительница Великобритании Лорен Паркер считает, что решение увеличить грудь спасло ей жизнь. Ее историю приводит The Independent.

В начале сентября женщина отправилась в Стамбул для пластической операции. Незадолго до этого у нее случилось необычное вагинальное кровотечение, но терапевт заверил ее, что все нормально, и разрешил лететь в Турцию. Тест на беременность также показал отрицательный результат.

На предоперационной консультации с хирургами Паркер узнала, что находится на пятой неделе беременности: это показал обычный анализ крови, который она сдала накануне. После УЗИ выяснилось, что у нее внематочная беременность — опасное для жизни осложнение, при котором прикрепление оплодотворенной яйцеклетки происходит вне полости матки.

Материалы по теме:
Папа с того света Он очень хотел стать отцом, но умер. Спустя годы незнакомка осуществила его мечту
Папа с того светаОн очень хотел стать отцом, но умер. Спустя годы незнакомка осуществила его мечту
30 мая 2019
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020

Врачи объяснили Паркер, что такую беременность невозможно сохранить, и она требует немедленного хирургического вмешательства. В итоге хирурги удалили одну из маточных труб пациентки, у которой уже началось опасное для жизни внутреннее кровотечение. Операция заняла 45 минут, однако женщина находилась под наркозом еще семь часов, пока ей увеличивали грудь.

Пациентка считает, что внимательность турецких врачей спасла ей жизнь, и недоумевает, почему терапевт в Великобритании не уделил ее жалобам должного внимания. Она поблагодарила хирургов и отметила, что решение увеличить грудь было одним из лучших в ее жизни.

Ранее сообщалось, что в Бразилии священник спасся от выпущенной в его грудь пули благодаря кресту. Мужчина получил лишь легкое ранение.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Лобанова
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал бомбить объекты в Сирии. Что известно о ракетных ударах по аэропортам Дамаска и Алеппо

    Вышел новый трейлер фильма «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе

    В США обновили вертолет Apache

    Врачи раскрыли вред незащищенного секса для суставов

    Полуторагодовалый ребенок из Подмосковья едва не погиб из-за 15 магнитов

    Отнявший жизнь женщины 29 лет назад россиянин предстанет перед судом

    В Париже вопреки запрету началась акция в поддержку Палестины

    Россиянам раскрыли продвинутые техники упаковки багажа

    Активы России заморозят до выплат компенсаций Украине

    Женщина решила увеличить грудь и спасла себе жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости