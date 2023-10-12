Женщина решила увеличить грудь и спасла себе жизнь

25-летняя жительница Великобритании Лорен Паркер считает, что решение увеличить грудь спасло ей жизнь. Ее историю приводит The Independent.

В начале сентября женщина отправилась в Стамбул для пластической операции. Незадолго до этого у нее случилось необычное вагинальное кровотечение, но терапевт заверил ее, что все нормально, и разрешил лететь в Турцию. Тест на беременность также показал отрицательный результат.

На предоперационной консультации с хирургами Паркер узнала, что находится на пятой неделе беременности: это показал обычный анализ крови, который она сдала накануне. После УЗИ выяснилось, что у нее внематочная беременность — опасное для жизни осложнение, при котором прикрепление оплодотворенной яйцеклетки происходит вне полости матки.

Врачи объяснили Паркер, что такую беременность невозможно сохранить, и она требует немедленного хирургического вмешательства. В итоге хирурги удалили одну из маточных труб пациентки, у которой уже началось опасное для жизни внутреннее кровотечение. Операция заняла 45 минут, однако женщина находилась под наркозом еще семь часов, пока ей увеличивали грудь.

Пациентка считает, что внимательность турецких врачей спасла ей жизнь, и недоумевает, почему терапевт в Великобритании не уделил ее жалобам должного внимания. Она поблагодарила хирургов и отметила, что решение увеличить грудь было одним из лучших в ее жизни.

Ранее сообщалось, что в Бразилии священник спасся от выпущенной в его грудь пули благодаря кресту. Мужчина получил лишь легкое ранение.