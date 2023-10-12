Боррель возмутился нейтралитетом Китая по Украине

Боррель: ЕС не удовлетворен нейтралитетом Китая в конфликте России и Украины

Евросоюз не удовлетворен нейтралитетом Китая в конфликте России и Украины, такая позиция подобна роли «наблюдателя за лисой, которая залезла в курятник». В таком ключе высказался глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью South China Morning Post (SCMP).

«Быть нейтральным в таком случае все равно что наблюдать со стороны, как лиса входит в курятник, и ждать последствий», — заявил он, вместе с тем признав, что участие Китая в мирной конференции по Украине в Саудовской Аравии «было хорошим шагом».

Боррель также отметил, что ЕС предстоит много работы, чтобы убедить Украину в отсутствии поддержки России со стороны Китая.

Ранее Министерство иностранных дел Китая осудило решение Национального агентства по предотвращению коррупции Украины (НАПК) признать три крупнейших китайских нефтегазовых корпорации «спонсорами войны». «Китай решительно выступает против внесения китайских предприятий в соответствующий список», — сообщили там. В МИД КНР также заявили, что Пекин призывает Киев «немедленно исправить свои ошибки и устранить негативное влияние».