Врач перечислил первые симптомы трудновыявляемого вида рака

Боль в груди может быть вызвана скачком гормонов, неудобным бельем и различными болезнями, в том числе онкологией, предупредил хирург, онколог-маммолог Виктор Федосейкин. В интервью изданию aif.ru врач также перечислил первые симптомы рака груди — трудновыявляемого на ранних стадиях заболевания.

Онколог объяснил, что иногда грудь может начать болеть за несколько дней до менструации. Это происходит из-за повышения уровня эстрогена и прогестерона. Также, по его словам, боль может быть вызвана мастопатией, маститом, проблемами с позвоночником, травмами или неудобным нижним бельем.

Иногда этот симптом может свидетельствовать о наличии опухоли. По словам маммолога, женщины могут выявить уплотнения при пальпации. Однако не всегда это рак, успокоил Федосейкин. «Большин­ство уплотнений в молочной железе добро­качественные. Чаще всего это мастопатия, липома (скопление жировых клеток), киста, фиброаденома (доброкачественная опухоль в виде плотной и безболезненной подвижной горошины», — прокомментировал эксперт.

Однако, обратил внимание Федосейкин, некоторые доброкачественные опухоли могут переродиться в рак. Например, внутрипротоковая папиллома. Она появляется в протоках молочной железы, нередко при ней из сосков выделяется жидкость желто-оранжевого или кровянистого цвета.

Но прежде чем удалять любое образование в молочной железе, нужно пройти диагностику, поскольку похожие признаки могут быть и при раке груди. Пациенткам до 35 лет необходимо сделать УЗИ молочных желез, женщинам старше — маммографию. В большинстве случаев понадобится биопсия образования

Виктор Федосейкин онколог-маммолог

Тревожными признаками, которые могут говорить о раке молочной железы, Федосейкин назвал внезапное изменение формы груди, изменения внешнего вида сосков, появление выделений из сосков, изменения кожи молочной железы, возникновение сыпи или покраснений.

в 18-80 лет женщинам необходимо ежегодно проходить осмотр у маммолога

«На ранних стадиях обнаружить опухоль самостоятельно трудно, к тому же она может возникнуть в труднодоступных местах, но в комплексе с другими методами самообследование результативно. Если рак обнаружить на ранней стадии, есть все шансы с ним справиться», — добавил Федосейкин. Врач также рекомендовал женщинам раз в месяц проводить самостоятельное обследование груди стоя и лежа.

Ранее онколог-маммолог Александр Сойнов предупредил, что грудь большого размера вредит здоровью. По его словам, иногда улучшить качество жизни женщин можно с помощью операции.

