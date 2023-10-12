Ради винодельни Питт обвинил Джоли в сговоре с русским олигархом

Актер Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом Шефлером

59-летний американский актер и кинопродюсер Брэд Питт ради винодельни Chateau Miraval во Франции обвинил свою бывшую жену, 48-летнюю актрису Анджелину Джоли, в сговоре с русским олигархом Юрием Шефлером. Об этом пишет Super.ru.

Актриса продала свою долю предпринимателю с указанием, что бывший муж задолжал ей 350 миллионов долларов. Питт обвинил бывшую супругу в сговоре с Шефлером и заявил, что она нарушила их договоренность, осуществив сделку, которую он не одобрял.

По данным издания Radar Online, Питт предъявил в суде электронное письмо, подтверждающее коммуникации Джоли с Шефлером до и после продажи Chateau Miraval. «Дорогая Анджелина, я хотел бы поблагодарить вас за сделку, которую мы заключили. Я доволен ею, несмотря на нынешние разногласия с господином Питтом по поводу его попыток саботировать и избежать достижения определенных договоренностей. Однако я надеюсь, что со временем мы станем надежными партнерами и будем получать удовольствие от совместного ведения бизнеса», — говорится в обнародованном письме якобы от лица Шефлера.

Актер также потребовал обнародовать полную переписку.

Ранее сообщалось, что бывшая компания Анджелины Джоли Nouvel, которую она продала Юрию Шефлеру, подала в суд на Брэда Питта. Звезду обвинили в разграблении виноградника Chateau Miraval, которым артисты владели совместно до развода.