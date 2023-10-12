Депутат Драпеко вспомнила свои актерские подвиги

Актриса и депутат Елена Драпеко вспомнила самые сложные роли в кино

Зампред комитета Госдумы по культуре и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко вспомнила свои актерские подвиги и назвала самые сложные для нее роли в кино. Интервью с ней публикует «Газета.Ru».

По словам Драпеко, одной из таких ролей была ее героиня Лиза Бричкина из фильма «А зори здесь тихие», так как актрисе пришлось играть деревенскую девушку. «Никогда в жизни ни в какой деревне не жила, поэтому мне пришлось менять и внешность, и пластику, и, так сказать, работать с внутренним содержанием образа», — поделилась депутат.

Также Драпеко упомянула свою работу в сериале «Вечный зов», где она сыграла Веру Инютину. «Очень интересная была работа в картине "Вечный зов", безусловно, потому что там отрицательная героиня. Вживаться в роль сложно, как в любую роль, потому что она на меня не похожа. Таких девушек я видела в жизни, пыталась повторить черты, которые замечала», — рассказала артистка.

Ранее россияне назвали лучших российских актеров. Первое место среди актеров занял Константин Хабенский, набравший 12 процентов голосов. В тройку лучших также вошли Сергей Безруков и Владимир Машков, за которых проголосовало по 11 процентов опрошенных.