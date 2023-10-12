Детей участвовавшего в СВО бойца ЧВК «Вагнер» изнасиловали в новой семье

«МК»: детей участвовавшего в СВО бойца ЧВК «Вагнер» насиловали в приемной семье

В приемной семье в станице Бекешевская Ставропольского края 16-летний подросток систематически насиловал своих сводных сестру и брата. Мальчик 10 лет и девочка 6 лет — дети участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК»).

По данным издания, отец двух детей был осужден по статье 105 УК РФ за расправу с женой из-за подозрений в измене. Тогда мальчик было шесть лет, а девочке два года. Органы опеки не разрешили родной бабушке взять детей к себе, так как посчитали ее слишком старой, поэтому дети оказались в семье Марии (имя женщины изменено). Осужденный отец позже вступил из колонии в ряды бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

На допросе 16-летний подозреваемый признался, что вступал с детьми в интимную связь в то время, когда матери не было дома — обычно это происходило по выходным, тогда же его оставляли присматривать за малышами. Преступление раскрылось, когда Мария привезла приемную дочь в больницу с травмами, позже на обследование забрали приемного сына. Сама женщина не была в курсе происходящего. Сейчас дети изъяты из приемной семьи, где находился насильник, подтвердили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ставропольского края.

«Сын моей соседки учился с ним в одном классе. Это тихий, скромный ребенок. Учился хорошо, со всех сторон положительный. Никогда бы о нем не подумала. Из школы ушел после девятого класса. Сейчас учился в колледже, в станицу приезжал по выходным», — охарактеризовали подозреваемого местные жители. Помимо этого, у органов опеки ранее не было никаких нареканий в сторону семьи Марии.

Ранее российский разведчик из зоны СВО сообщил, что в ЧВК «Вагнер» ужесточили требования к набору новых бойцов. «Сейчас точно не берут людей с судимостью. Уровень подготовки не должен быть ниже, чем в спецназе или ФСБ. Думаю, что это даже к лучшему», — заявил военный.