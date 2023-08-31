Стало известно об ужесточении отбора в ЧВК «Вагнер»

Ura.ru: разведчик из зоны СВО заявил об ужесточении отбора бойцов в ЧВК «Вагнер»

Российский разведчик из зоны специальной военной операции (СВО) сообщил, что в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ужесточили требования к набору новых бойцов. Об этом стало известно Ura.ru.

«Сейчас точно не берут людей с судимостью. Уровень подготовки не должен быть ниже, чем в спецназе или ФСБ. Думаю, что это даже к лучшему», — заявил военный.

Ранее главы министерств внутренних дел (МВД) Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Белоруссии, чтобы частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» покинула территорию республики.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что структуры ЧВК «Вагнер» де-юре не существует, поэтому высказаться о ее дальнейшей судьбе сложно. При этом пресс-секретарь заявил, что существует группа «Вагнер», которая внесла значительный вклад в ход спецоперации на Украине.