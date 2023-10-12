Дочь российского военкора обратилась в полицию из-за неизвестной посылки

Дочь военкора Сладкова обратилась в полицию из-за неизвестной посылки

Дочь военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова Арина обратилась в полицию из-за доставленной ей посылки с неизвестными товарами. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По информации издания, Арина Сладкова обратилась в полицию в среду, 11 октября. Она заявила, что на ее домашний адрес пришла посылка неизвестного ей содержания. Курьер заявил, что она предназначена для ее отца.

Сладкова отказалась принимать посылку. Отмечается, что после этого ей начали поступать «настойчивые звонки» с просьбами забрать посылку. Дочь военкора решила уточнить у самого Сладкова, ожидает ли он какую-либо доставку, но он сказал, что ничего не знает об этом.

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