Древние солнечные часы покажут на выставке в Севастополе

В Крыму на выставке покажут солнечные часы III века до н. э.

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» представят солнечные часы III века до н. э. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ученых, это уникальная находка. В музее рассказали, что античные солнечные часы обнаружили в Южном пригороде Херсонеса во время археологических разведок в 2020 году. Они представляют собой плитку из известняка со стержнем, от которого прочерчены радиальные и концентрические линии, ранее окрашенные красной краской.

Ученые также сообщили, что такие часы выставлялись в общественных местах: перед храмами и театрами, на рыночных площадях. Находку археологов, считают специалисты, мог использовать житель Херсонеса для собственных расчётов.

То, что сделаны они из местного известняка, позволяет предполагать, что в греческом полисе здесь в античный период были специалисты, обладавшие определенными познаниями в астрономии и гномонике.