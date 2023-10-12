Двух российских рабочих завалило землей во время рытья траншеи

В Нижневартовске двух рабочих завалило землей во время рытья траншеи к дому

В Нижневартовске двух рабочих завалило землей во время рытья траншеи. Об этом сообщил источник Ura.ru.

По его данным, одного из рабочих не удалось спасти, у другого диагностировали черепно-мозговую травму и госпитализировали с множественными ушибами.

Известно, что россияне рыли траншею к частному дому для установки водопровода. После случившегося следователи начали проверку.

Ранее в Нижегородской области четырехлетнего мальчика с головой завалило песком во время игры в карьере.