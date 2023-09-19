Четырехлетнего мальчика с головой завалило песком в карьере в российском регионе

Ni Mash: под Нижним Новгородом четырехлетнего мальчика завалило песком в карьере

В Нижегородской области четырехлетнего мальчика с головой завалило песком во время игры в карьере. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации издания, ребенок с семьей приехали из столицы региона на отдых в село Валки. Через дорогу от дома, где они проживали, расположен карьер, к которому мальчик пошел гулять с отцом и двумя 15-летними братьями. Когда мужичина оставил детей одних, на них с вершины ямы обрушился песок.

По словам матери пострадавшего, один из старших сыновей оказался в песке по пояс, второй избежал обвала, а своего четырехлетнего брата мальчики не обнаружили «[Старшие дети] начали кричать, слышали его голос. Потом звук не произносился. Они копали, копали, копали. Увидели ручку, за ручку стали дергать, но толща песка не давала, и они стали копать дальше. За ножки, за тело вытащили его, он был без сознания и не подавал признаков жизни», — рассказала женщина.

Один из подростков быстро среагировал на произошедшее: очистил нос ребенка от песка и сделал ему искусственное дыхание, после чего тот задышал. Затем мальчики отнесли брата в больницу и известили мать о произошедшем.

По информации издания, когда малыша доставили в медучреждение, то он едва дышал, а изо рта шла пена. Сейчас ребенок находится в областной больнице в Нижнем Новгороде, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Похожий случай произошел осенью 2022 года в подмосковном Жуковском. Там двух мужчин завалило землей в яме на территории гаражного кооператива. Одного россиянина госпитализировали, второго спасти не удалось.