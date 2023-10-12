Российского тюремщика осудили на 10 лет за взятки от осужденных

В Санкт-Петербурге суд дал 10 лет экс-сотруднику ИК-5 за взятки от осужденных

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор бывшему начальнику исправительного центра ИК-5 регионального управления ФСИН Денису Джокленко за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Он признан виновным в получении взяток на общую сумму в 700 тысяч рублей от осужденных за поблажки при отбытии наказания. Его оштрафовали на один миллион рублей и лишили права занимать должности на госслужбе сроком на семь лет после отбытия наказания.

Суд установил, что на протяжении 2020 года тюремщик за денежное вознаграждение систематически улучшал условия заключенным, разрешал им проживать с семьями за пределами исправительного центра, не наказывал за употребление алкоголя и переводил с одного места работы на другое.

Джокленко сдали оперативникам собственной безопасности сами осужденные. При получении очередной взятки его взяли с поличным.