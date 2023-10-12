В российском городе решили запретить электросамокатам ездить по узким тротуарам

В Петербурге решили запретить самокатчикам ездить по тротуарам уже трех метров

В Петербурге предложили запретить движение по узким тротуарам для электросамокатов. Соответствующий запрос был отправлен депутатом Заксобрания от «Единой России» Наталией Астаховой начальнику управления местного ГИБДД Алексею Семенову, пишет издание «Форпост».

По словам депутата, в исторической части Петербурга ширина тротуаров не превышает трех метров. Движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по таким участкам представляет опасность для горожан, особенно с детскими колясками. Также Астахова настаивает на запрете движения СИМ вне велодорожек по набережным Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова, реки Пряжки, Крюкова канала и Адмиралтейского канала.

4 октября Заксобрание Петербурга поддержало обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину о запрете движения электросамокатов по тротуарам. Инициатива предполагает ужесточение ответственности за поездки на СИМ в состоянии опьянения и за нарушение правил дорожного движения. Управление СИМ несовершеннолетними будет разрешено только в специальных местах, наподобие парков.

По данным Астаховой, за первое полугодие 2023 года число аварий с участием СИМ выросло в 1,8 раза. Другой депутат Заксобрания Петербурга, один из авторов обращения к премьеру Алексей Цивилёв отметил, что к 2025 году в России количество самокатов достигнет 420 тысяч.

Ранее в ходе исследования страховой компании выяснилось, что подростки на электросамокатах попадают в аварии в десять раз реже взрослых. Более 43 процентов аварий пришлось на молодежь от 25 до 30 лет. Доля ДТП с участием тинейджеров составила чуть больше 7 процентов, а с участием представителей старшего поколения — 4,3 процента, то есть в 16,5 раза реже россиян в возрасте от 25 до 40 лет.