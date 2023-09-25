Названы самые опасные водители электросамокатов

Россияне 30-40 лет стали самыми опасными водителями электросамокатов

Подростки на электросамокатах попадают в аварии в 10 раз реже взрослых. Самую опасную категорию самокатчиков в своем исследовании назвала страховая компания «Ингосстрах», пишет «Газета.Ru».

Аналитики компании за основу исследования взяли статистику по 87 страховым случаям клиентов при ДТП на электросамокатах. Более 43 процентов аварий пришлось на молодежь от 25 до 30 лет. Участниками почти 28 процентов происшествий с этим средством индивидуальной мобильности (СИМ) стали взрослые россияне от 30 до 40 лет. Повышенную осторожность, по итогам исследования, проявляли подростки от 13 до 20 лет и граждане старше 50 лет. Доля ДТП с участием тинейджеров составила чуть больше семи процентов, а с участием представителей старшего поколения — 4,3 процента, то есть в 16,5 раза реже россиян в возрасте от 25 до 40 лет.

В бдительности при езде на электросамокате мужчины сильно уступают женщинам: мужской пол попадает в аварии в 66 процентах случаев, а женщины — в 34 процентах. Лидером среди травм, зафиксированных в результате происшествий, стал перелом: 57,5 процентов клиентов «Ингосстраха» обращались в медпункты именно с этой жалобой.

Ранее в Госдуме предложили ввести для водителей электросамокатов в России административную и уголовную ответственность, а также присвоить каждому СИМ госномера. Кроме того, сенаторы обсуждают идею о понижении максимально разрешенной скорости электросамокатов до 10 километров в час.