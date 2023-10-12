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18:16, 12 октября 2023Из жизни

Самый толстый мужчина Британии потребовал уколы для похудения за счет бюджета

Самый толстый мужчина Британии Джейсон Холтон решил похудеть с помощью уколов

Кадр: The Sun Exclusive

Мать 298-килограммового Джейсона Холтона, которого журналисты окрестили самым толстым мужчиной Британии, потребовала, чтобы Национальная служба здравоохранения Великобритании выделила средства из бюджета на уколы для его похудения. Об этом сообщает издание The Sun.

Лейза Холтон подробно рассказала историю сына. Она призналась, что могла быть слишком мягкой по отношению к нему: сначала не смогла отговорить его от слишком жирных школьных обедов, а затем не сумела ничего поделать с его пристрастием к фастуду. Лейза предполагает, что причиной проблем с поведением сына могла также стать потеря отца в три года.

Он очень склонен к зависимостям, а я была слишком мягкой по отношению к нему. Я всегда была мягкотелой. Но я не уверена, что я могла бы сделать что-то иначе, потому что он бы меня не послушал. Он делал только то, что хотел. Было бы гораздо проще, будь жив его отец...

Лейза ХолтонМать самого тяжелого человека в Великобритании

Тем не менее она пыталась бороться с лишним весом сына разными методами. Когда ему было 16 лет, и он весил 146 килограммов, Лейза решила взять кредит, чтобы отправить его в шестинедельный лагерь для похудения. Ему действительно удалось похудеть на несколько десятков килограммов, но вскоре из-за прежнего образа жизни подростка ожирение вернулось.

Джейсон годами употреблял по 10 тысяч килокалорий в день. На завтрак он съедал несколько пачек чипсов, а потом объедался карри и шашлыком, выпивая при этом минимум пять литров сока или газировки. Со временем он стал весить больше 300 килограммов и потерял способность передвигаться самостоятельно: в 2020 году ему понадобилась операция, и его пришлось доставать из окна спальни с помощью пожарного автокрана, чтобы отправить в больницу.

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В январе 2022 года, когда врачи заподозрили, что у Джейсона может быть тромбоз, его направили в зоопарк, чтобы сделать рентгеновский снимок с помощью аппаратов, которые обычно используются для диагностики крупных животных.

Сейчас Джейсон живет в небольшом бунгало, за ним постоянно приглядывает мать. Она уволилась с работы пять лет назад, чтобы ухаживать за сыном. Сам он не работал никогда и живет на два пособия, сумма которых составляет более 300 фунтов стерлингов в неделю (35,8 тысячи рублей).

Лейза ожидает, что Национальная служба здравоохранения Великобритании выделит ее сыну курс бесплатных жиросжигающих уколов. Она считает, что другими методами помочь ему уже нельзя. Из-за лишнего веса и неподвижности Джейсон страдает от многочисленных угрожающих жизни заболеваний.

Ранее Эйд Рай, трехкратный чемпион мира по натуральному бодибилдингу из Индонезии, рассказал, как работал с «самым толстым мальчиком в мире» и помог ему сбросить 114 килограммов. Главное, чего хотел добиться тренер, — заставить мальчика больше двигаться, и ему это удалось.

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    Екатерина Лобанова
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