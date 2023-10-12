FlightRadar24 ошибочно сообщил о сигнале тревоги у пяти российских самолетов

Пять летевших в РФ самолетов не подавали сигнал тревоги, это сбой FlightRadar24

Пять пассажирских самолетов, пролетавших в небе над Россией, подали сигнал тревоги. Позже в Росавиации опровергли информацию о сигналах тревоги. Об этом 12 октября сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Известно, что авиалайнеры выполняли рейсы Петрозаводск — Москва, Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Санкт-Петербург и Сабетта — Москва. Пилоты выставили в полете код ответчика «Общая тревога». Несмотря на случившееся, командиры всех пяти воздушных судов продолжили полет по прежнему курсу.

Позже в Росавиации опровергли информацию о сигналах тревоги, объяснив случившееся сбоем в работе сервиса отслеживания полетов FlightRadar24. В ведомстве подчеркнули, что российские специалисты не несут ответственности за точность данных, предоставляемых данной платформой.