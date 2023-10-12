На Западе заявили об угрозе для контрнаступления ВСУ

FT: нежелание республиканцев помогать Украине может помешать контрнаступлению

Позиция американских республиканцев, которые выступают против военной помощи Вашингтона для Киева, может помешать украинским военным. Об угрозе для контрнаступления ВСУ заявило западное издание Financial Times (FT).

«Даже временная пауза в поддержке может в течение нескольких недель оказать влияние на военную стратегию и тактику Киева, что может привести к свертыванию контрнаступления», — говорится в материале.

Автор полагает, что приостановка поддержки Украины даст преимущество Вооруженным силам России.

Обострившийся палестино-израильский конфликт также может сыграть не в пользу Киева, поскольку в таком случае Израиль может стать конкурентом Украины в борьбе за американскую военную поддержку, добавляет издание.

Ранее на Украине сообщили, что страна находится на последней стадии конфликта с Россией. При этом в Киеве заявили, что не могут назвать дату его окончания.