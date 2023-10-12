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16:35, 12 октября 2023Интернет и СМИ

На Западе заявили об угрозе для контрнаступления ВСУ

FT: нежелание республиканцев помогать Украине может помешать контрнаступлению
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Позиция американских республиканцев, которые выступают против военной помощи Вашингтона для Киева, может помешать украинским военным. Об угрозе для контрнаступления ВСУ заявило западное издание Financial Times (FT).

«Даже временная пауза в поддержке может в течение нескольких недель оказать влияние на военную стратегию и тактику Киева, что может привести к свертыванию контрнаступления», — говорится в материале.

Автор полагает, что приостановка поддержки Украины даст преимущество Вооруженным силам России.

Обострившийся палестино-израильский конфликт также может сыграть не в пользу Киева, поскольку в таком случае Израиль может стать конкурентом Украины в борьбе за американскую военную поддержку, добавляет издание.

Ранее на Украине сообщили, что страна находится на последней стадии конфликта с Россией. При этом в Киеве заявили, что не могут назвать дату его окончания.

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    Олег Давыдов
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