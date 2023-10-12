Гербициды привели к ухудшению работы мозга подростков

Environmental Health Perspectives: гербициды ухудшили работу мозга подростков

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что воздействие гербицидов, широко используемых в сельском хозяйстве и промышленности, приводит к ухудшению работы мозга подростков. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives. Краткий обзор приводит Medical Xpress.

Авторы собрали образцы мочи у 519 подростков в возрасте от 11 до 17 лет, живущих в Эквадоре. У испытуемых также оценили показатели внимания и контроля, памяти и обучения, языка, зрительно-пространственного и социального восприятия.

Оказалось, что два популярных гербицида — глифосат и 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4D) содержатся в организме большинства испытуемых. В частности, первое вещество было выявлено в образцах 98 процентов участников, а второе у 66 процентов.

Более высокое содержание 2,4D в моче было связано со снижением показателей внимания и контроля, памяти и обучения, а также языка. Повышенную концентрацию глифосата ассоциировали с худшим социальным восприятием.

Гербициды — самые распространенные пестициды на планете. Глифосат применяется для многих сельскохозяйственных культур, включая кукурузу и сою. В свою очередь 2,4D, широколиственный гербицид, используется на газонах, водных объектах и в сельскохозяйственных культурах. После появления устойчивых к этим пестицидам культур в 1996 и 2014 годах произошло значительное увеличение потребления глифосата и 2,4D.

