Израиль заявил о нежелании уничтожать сектор Газа

Посол Бен Цви заявил, что уничтожение ХАМАС не равно уничтожению сектора Газа

Уничтожение ХАМАС не равно уничтожению сектора Газа. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Посол уточнил, что в секторе Газа немало людей, которые работают в Израиле, поэтому Израиль не будет спешить с проведением наземной войсковой операции, ведь подобные масштабные меры «надо делать умно». «ХАМАС — это террористическая организация, это не все население Газы», — сказал он.

Ранее Бен Цви назвал главные цели Израиля в борьбе с ХАМАС на данный момент. По его словам, прежде всего необходимо вернуть заложников, захваченных в ходе атаки боевиков ХАМАС и уничтожить эту радикальную организацию.