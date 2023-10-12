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17:44, 12 октября 2023Ценности

Клава Кока опровергла слухи о беременности снимком в бикини

Фото: @klavacoca

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) опровергла слухи о беременности откровенным снимком из Турции. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 27-летняя исполнительница позировала на берегу моря в Кемере, согнув одну ногу в колене и отведя назад плечи. При этом она надела синее бикини, продемонстрировав стройную фигуру и плоский живот.

«Вот вам вчерашнее фото без фильтров и фотошопа. Хватит писать, что я беременна!» — обратилась к фанатам звезда.

Ранее в октябре Клава Кока заявила о готовности создать семью с новым возлюбленным Александром Повериным, с которым она познакомилась на шоу «Сердце Клавы». Она отметила, что очень любит детей, а также выразила уверенность в том, что хочет родить больше одного ребенка.

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    Карина Черных
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