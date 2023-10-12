Латвия собралась закрыть два пункта пропуска на границе с Россией

Латвия собралась закрыть пункты пропуска Виентули и Педедзе на границе с Россией

МВД Латвии собралось закрыть два пункта пропуска на границе с Россией — Виентули и Педедзе. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что соответствующий проект постановления уже подготовлен. Приостановка действия пунктов планируется с 16 октября.

Ранее правящая партия Латвии «Новое Единство» (JV) подготовила поправки к Закону о гражданстве, позволяющие лишать гражданства Латвии россиян, которые нарушили обещания, данные при натурализации или получении латвийского гражданства, и действовали против демократического государственного строя, закрепленного в Конституции. Сейчас латвийские власти по закону не могут отнять у человека гражданство, если оно у него единственное.