Щедрость миллионера из списка Forbes лишила россиян с 12 детьми всех пособий

В России мать 12 детей получила подарок от миллионера и лишилась всех пособий

В России многодетная семья с 12 детьми лишилась всех пособий — около 120 тысяч рублей в месяц — после получения в дар дома от миллионера из списка Forbes, основателя «Русской медной компании», мецената и общественного деятеля Игоря Алтушкина. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Екатерина и Янис вместе с детьми жили в полутора комнатах деревенской избы, а также имели земельный участок в лесу, полученный от местной администрации, на котором ничего нельзя было строить. Земля находится в 300 километрах от Екатеринбурга. В 2020 году предприниматель подарил им трехэтажный дом площадью 450 квадратных метров.

В 2023 году семья лишилась всех социальных пособий. Причиной этому, по словам Екатерины, стало то, что у семьи оказалось в собственности слишком много земли.

«Основания для отказа, которые пришли нам на "Госуслуги", — слишком много земли. У нас в деревне осталось 25 соток плюс 14 соток — наш нынешний участок рядом с подаренным домом в Березовском. А если у городской семьи больше 25 соток, значит, пособия не положены», — пояснила женщина.

На данный момент строение, где когда-то жила многодетная семья, нежилое, его отключили от электричества. Участок было решено продать, однако нотариус отказался заверять сделку из-за неправильного оформления документов на дом и землю. Екатерине пришлось подавать в суд, чтобы в дальнейшем продать участок и претендовать на пособие.

Ранее в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) многодетную семью отказались признавать малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней на 14 рублей 48 копеек превысил прожиточный минимум. «Нельзя просто взять и не учесть хоть рубль, хоть тысячу», — заявили в центре социальных выплат Нижневартовска.