Названа неочевидная причина измен в счастливом браке

Семейный психотерапевт Ричард Хоган рассказал, что некоторые люди изменяют партнерам, даже когда состоят в счастливом браке. В интервью изданию Irish Examiner эксперт назвал неочевидные причины измен.

По словам психотерапевта, многие представляют брак как романтический союз, в котором один человек может удовлетворить все потребности и желания другого. Неверность партнера разрушает это представление.

Многие уверены, что счастливые пары защищены от измены, словно вакциной. Но это не так. Люди заводят романы, не потому что перестают любить партнера, а потому что они находят вне семьи то, что потеряли в себе во время супружеской жизни Ричард Хоган семейный психотерапевт

Хоган пояснил, что любые отношения начинаются с романтического увлечения. В этот период люди не могут насытиться друг другом. «Когда партнеры находятся на расстоянии, они постоянно хотят друг друга, — прокомментировал психотерапевт. — Однако во время совместной жизни они начинают воспринимать супругов и свои чувства как нечто само собой разумеющееся».

В браке люди погружаются в рутину, а их отношения могут трансформироваться в отношения как у брата и сестры, продолжил эксперт. По его мнению, ничто так не убивает близость и страсть, как возникающее в этот период безразличие. Оно наступает из-за потери романтического настроя и чувств, которые человек переживал в начале отношений, заверил Хоган.

45-52 года — возраст, когда люди чаще всего решаются на измены

По мнению психотерапевта, в зрелом возрасте, после многих лет брака, люди могут ощущать себя одинокими и словно оторванными от партнера. Многие приобретают уверенность, что сексуальная жизнь подходит к концу, поэтому пытаются наверстать упущенное в романе на стороне.

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В то же время Хоган заверил, что не все заводят романы ради воссоединения со своим утерянным романтическим «я» — многие изменяют из эгоизма, потому что им так хочется. Такие люди следуют убеждению, что им позволено делать все, что приносит удовольствие.

Психотерапевт обнадежил, что некоторые пары сохраняют брак даже после неверности одного из партнеров. В этом случае, как рекомендовал специалист, тот, кто изменил, должен дать мужу или жене время погоревать и не требовать быстрого прощения. Обманутому супругу Хоган рекомендовал не пытаться узнать подробности измены, а задавать другие вопросы: «Что для тебя значила эта интрижка?», «Что ты нашел в этих отношениях такого, чего не смог найти со мной?», «Каким видится наше будущее?»

Подобные вопросы помогают начать честный разговор, которого, возможно, не хватало в отношениях, заключил специалист.

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