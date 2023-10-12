Мэр израильского Сдерота призвал к эвакуации жителей из-за атак ХАМАС

Ynet: мэр Сдерота Давиди призвал ЦАХАЛ эвакуировать более 27 тысяч жителей

Мэр города Сдерот Алон Давиди призвал руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и местные власти начать эвакуацию мирного населения города, численность которого достигает более 27 тысяч человек. Об этом сообщает израильский информационный портал Ynet.

«Мэр Сдерота призывает военных эвакуировать жителей из города», — говорится в сообщении. Отмечается, что причиной призыва стали постоянные ракетные обстрелы со стороны сектора Газа.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную территорию Израиля. В ответ израильские власти за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа для дальнейшего проведения масштабной операции по зачистке сектора Газа от боевиков ХАМАС.

