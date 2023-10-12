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11:21, 12 октября 2023Ценности

40-летняя звезда «Великолепного века» снялась топлес

Кадр: @meryemuzerlimeryem

Турецко-немецкая актриса и фотомодель Мерьем Узерли снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя звезда, прославившаяся ролью Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», предстала топлес на размещенных кадрах. Знаменитость прошлась перед камерой в джинсах и с обнаженной грудью, вначале повернувшись спиной, а затем вполоборота.

Подписчики восхитились внешним видом знаменитости в комментариях. «Какая красивая женщина», «Фантастическая», «Она отказывается стареть», — заявили пользователи сети.

Ранее в октябре американская актриса Дженнифер Энистон снялась обнаженной в сериале Apple TV «Утреннее шоу». На размещенных кадрах 54-летняя голая звезда запечатлена в постели во время интимной сцены с 52-летним коллегой Джонатаном Хэммом. При этом артист также был без одежды.

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    Карина Черных
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