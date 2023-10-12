Microsoft обвинили в неуплате налогов в размере 29 миллиардов долларов

В США обвинили Microsoft в неуплате налогов в размере 28,9 миллиарда долларов

Компания Microsoft получила уведомление от Налогового управления США (IRS) о неуплате компанией налогов на сумму почти в 29 миллиардов долларов. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Речь идет о периоде с 2004 по 2013 год. В сентябре текущего года компания получила уведомление от налоговой, потребовав заплатить 28,9 миллиарда долларов, а также штрафы и проценты.

По данным Microsoft, причиной разногласия с налоговой стало то, что компания распределяла прибыль за этот период времени между странами и юрисдикциями. «Мы не согласны с предложенными изменениями и будем решительно оспаривать NOPA через административную апелляционную службу IRS и при необходимости, через судебное разбирательство», — сообщили в компании.

В Microsoft добавили, что не ожидаем окончательного решения этих вопросов в ближайший год.

Ранее сообщалось, что компания Microsoft официально признала Windows 11 21H2 устаревшей. Выпущенная в октябре 2021 года версия операционной системы получила два полных года поддержки обновлениями. С 10 октября 2023 года ОС перестала получать апдейты и патчи безопасности. В Microsoft призвали пользователей обновиться до более новой версии ОС.