Минобороны заявило об уничтожении складов на двух украинских аэродромах

Минобороны: на аэродромах «Миргород» и «Днепр» уничтожены склады ВСУ

Российские военные поразили на двух аэродромах склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что склады противника находились на аэродромах «Миргород» в Полтавской области и «Днепр» в Днепропетровской области. Помимо этого, российские военнослужащие поразили ангар с десантными катерами Вооруженных сил Украины (ВСУ) — он располагался в районе Солончаков в Николаевской области.

Также Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складу военной техники в Измаиле Одесской области. Что конкретно находилось на складах — не сообщается.