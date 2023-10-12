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14:21, 12 октября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении складов на двух украинских аэродромах

Минобороны: на аэродромах «Миргород» и «Днепр» уничтожены склады ВСУ

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские военные поразили на двух аэродромах склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что склады противника находились на аэродромах «Миргород» в Полтавской области и «Днепр» в Днепропетровской области. Помимо этого, российские военнослужащие поразили ангар с десантными катерами Вооруженных сил Украины (ВСУ) — он располагался в районе Солончаков в Николаевской области.

Также Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по складу военной техники в Измаиле Одесской области. Что конкретно находилось на складах — не сообщается.

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    Анастасия Шейкина
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