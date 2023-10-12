Миру предрекли риски остаться без хлеба из-за китайцев

Bloomberg: мир может столкнуться с нехваткой пшеницы из-за растущего спроса КНР

Китай начал массово скупать пшеницу на мировом рынке из-за нехватки урожая внутри страны в связи с обильными дождями. К настоящему времени КНР уже скупил практически все доступные экспортные запасы Австралии, сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Сейчас Китай ищет возможности для массовой скупки высококачественной мукомольной пшеницы у других крупнейших производителей, включая США, Францию и Канаду. В начале октября азиатская страна забронировала у этих стран большие партии агрокультуры. Эксперты связали ажиотажный спрос КНР на пшеницу с падением биржевых цен на пшеницу до трехлетнего минимума в конце сентября.

На этом фоне к концу года суммарные объемы импорта КНР этой агрокультуры могут оказаться рекордными и превысить 10 миллионов тонн. С учетом снижения мировых запасов из-за неурожая во многих странах глобальный рынок может столкнуться с нехваткой поставок пшеницы в связи с растущим стремлением властей ряда государств ограничить экспорт продовольствия в рамках протекционистской политики.

В начале октября Bloomberg сообщал, что мировые цены на пшеницу могут продолжить падение четвертый квартал подряд впервые за 14 лет из-за богатого урожая в странах Северного полушария. Стоимость фьючерсов на Чикагской товарной бирже снизилась на 11 процентов за последние три месяца. В то же время проблемы с доставкой грузов по-прежнему сохраняются в черноморском регионе на фоне выхода России из зерновой сделки и обстрелов портовой инфраструктуры Одесской области.