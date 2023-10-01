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15:37, 1 октября 2023Экономика

Цены на пшеницу пошли на спад впервые за 14 лет

Bloomberg: цены на пшеницу идут на спад впервые за 14 лет

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мировые цены на пшеницу идут на спад четвертый квартал подряд впервые за 14 лет из-за богатого урожая в Северном полушарии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные биржи в Чикаго.

Агентство поясняет, что экспорт зерна из Черноморского региона осложнен «продолжительной напряженностью» в регионе после срыва зерновой сделки.

«Происходящие события показали нам, что мир, по большому счету, нашел способы доставлять зерно людям, которые в нем нуждаются», — сказал аналитик австралийской и новозеландской банковской группы ANZ Майкл Уайтхед.

Зерновая сделка, или черноморская инициатива, — соглашения, заключенные между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанные в Стамбуле 22 июля 2022 года. Они предполагают создание безопасного коридора в Черном море для вывоза сельхозпродукции из украинских портов при условии, что с продовольственного экспорта России снимут ограничения. Представители Турции и ООН обязались проконтролировать, чтобы на суднах с зерном не перевозилось оружие и боеприпасы.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся Москвы, так и не была выполнена.

Как объяснял президент Владимир Путин, Запад обманывал Москву насчет гуманитарных целей сделки. По его словам, из 32,8 миллиона тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70 процентов поступили в обеспеченные страны, в том числе Евросоюза. Кроме того, Путин утверждал, что Запад продолжил блокировать выполнение части соглашения, по которому российские сельхозпроизводители получают доступ на мировые рынки.

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    Сергей Истомин
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