Цены на пшеницу пошли на спад впервые за 14 лет

Bloomberg: цены на пшеницу идут на спад впервые за 14 лет

Мировые цены на пшеницу идут на спад четвертый квартал подряд впервые за 14 лет из-за богатого урожая в Северном полушарии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные биржи в Чикаго.

Агентство поясняет, что экспорт зерна из Черноморского региона осложнен «продолжительной напряженностью» в регионе после срыва зерновой сделки.

«Происходящие события показали нам, что мир, по большому счету, нашел способы доставлять зерно людям, которые в нем нуждаются», — сказал аналитик австралийской и новозеландской банковской группы ANZ Майкл Уайтхед.

Зерновая сделка, или черноморская инициатива, — соглашения, заключенные между Россией, Украиной, Турцией и ООН, подписанные в Стамбуле 22 июля 2022 года. Они предполагают создание безопасного коридора в Черном море для вывоза сельхозпродукции из украинских портов при условии, что с продовольственного экспорта России снимут ограничения. Представители Турции и ООН обязались проконтролировать, чтобы на суднах с зерном не перевозилось оружие и боеприпасы.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что часть сделки, касающаяся Москвы, так и не была выполнена.

Как объяснял президент Владимир Путин, Запад обманывал Москву насчет гуманитарных целей сделки. По его словам, из 32,8 миллиона тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70 процентов поступили в обеспеченные страны, в том числе Евросоюза. Кроме того, Путин утверждал, что Запад продолжил блокировать выполнение части соглашения, по которому российские сельхозпроизводители получают доступ на мировые рынки.