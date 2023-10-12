Москвичка избила девятилетнюю внучку из-за ошибок в домашнем задании

На севере Москвы пенсионерка избила внучку во время подготовки домашнего задания

Пенсионерка избила девятилетнюю внучку на севере Москвы во время подготовки домашнего задания. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, пенсионерка забрала внучку из школы на Хорошевском шоссе. Девочка села за уроки. Когда пожилая москвичка стала проверять домашнее задание, то обнаружила там много ошибок. Бабушка разозлилась и начала бить ребенка по лицу. Затем она повалила школьницу на кровать и продолжила избивать.

Суровые методы воспитания вскрылись, когда за девочкой приехала мать. Она заметила на лице дочки синяки и отвела ее в больницу. Врачи передали данные о пострадавшем ребенке сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что в Красноярске мужчина избил школьника, покупавшего сигареты, и пенсионерку, заступившуюся за него.