Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:01, 12 октября 2023Россия

Москвичка избила девятилетнюю внучку из-за ошибок в домашнем задании

На севере Москвы пенсионерка избила внучку во время подготовки домашнего задания

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Пенсионерка избила девятилетнюю внучку на севере Москвы во время подготовки домашнего задания. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, пенсионерка забрала внучку из школы на Хорошевском шоссе. Девочка села за уроки. Когда пожилая москвичка стала проверять домашнее задание, то обнаружила там много ошибок. Бабушка разозлилась и начала бить ребенка по лицу. Затем она повалила школьницу на кровать и продолжила избивать.

Суровые методы воспитания вскрылись, когда за девочкой приехала мать. Она заметила на лице дочки синяки и отвела ее в больницу. Врачи передали данные о пострадавшем ребенке сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что в Красноярске мужчина избил школьника, покупавшего сигареты, и пенсионерку, заступившуюся за него.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    «Было трудно в это поверить» В Израиле подтвердили, что боевики ХАМАС обезглавливали младенцев

    В Петербурге пройдет уникальное мероприятие

    Росгвардия в сентябре изъяла полмиллиона боеприпасов ВСУ в ЛНР

    Звезда «Людей Икс» рассказал о жестокости со стороны психически больного отца

    Микроквартиры отказались считать жильем

    Педофил похитил и несколько часов насиловал 10-летнюю девочку-аутиста

    Предрекший кризис 2008 года финансист назвал худший сценарий для экономики

    Бензема объяснил переход в чемпионат Саудовской Аравии

    Российский подполковник полиции покусала сотрудника ДПС и ударила таксистку

    Популярный актер раскрыл способ справиться с тревожностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости