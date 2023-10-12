На Западе объяснили неожиданное поведение Зеленского

Politico: Зеленский появился на саммите глав Минобороны НАТО от отчаяния

Неожиданное появление Владимира Зеленского на саммите глав министерств обороны стран НАТО объясняется отчаянием. Такое мнение приводит издание Politico.

«Появление Зеленского на встрече, которая должна была проходить на уровне министров, стало неожиданным. Однако сейчас Киев отчаянно пытается нарастить поставки западного оружия и боеприпасов, поскольку Украина столкнулась с наступлением России на востоке и перспективой широкомасштабных атак зимой», — говорится в материале.

Такое поведение Зеленского не ускользнуло от внимания представителей стран Запада. В частности, глава Минобороны США Ллойд Остин пообещал, что Вашингтон сможет оказывать поддержку и Украине, и Израилю. Комментируя это, автор статьи также указал, что на самом деле страны НАТО все больше озабочены новым витком противостояния на Ближнем Востоке.

Ранее американские власти предупредили, что ресурсы для оказания помощи Украине заканчиваются. Такое публичное заявление сделал в ходе брифинга 11 октября представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.