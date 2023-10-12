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21:18, 12 октября 2023Экономика

Новак объяснил причину дефицита топлива в ЕС

Новак: дефицит топлива в ЕС связан с введением потолка цен на российскую нефть
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Дефицит топлива, сложившийся сейчас в Европе, связан в том числе с введением западными странами потолка цен на нефть из России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Россия 1».

По словам политика, российская нефть продолжает продаваться в дружественные страны по стоимости выше потолка. Новак отметил, что это создало дополнительные сложности и трудности в организации поставок. «Но в конечном итоге это удорожает общую стоимость продукции, за которую платит потребитель, в первую очередь европейские потребители и потребители США», — объяснил он причины проблем Запада.

Вице-премьер считает, что западные страны, принявшие ограничительные меры против Москвы, заплатят более дорогую цену. Он указал на рекордные цены на дизельное топливо в Европе. «И сегодня Европа испытывает дефицит дизельного топлива», — подчеркнул Новак.

Страны «Большой семерки» (G7) ввели предельную цену на российскую нефть 5 декабря 2022 года. Потолок установили на уровне 60 долларов за баррель. При продаже сырья по цене выше этого уровня государствам G7 перестали оказывать услуги, сопровождающие ее транспортировку. В ответ в России запретили поставки российской нефти и нефтепродуктов любым покупателям по условиям потолка цен.

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    Марина Совина
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