Новак объяснил причину дефицита топлива в ЕС

Новак: дефицит топлива в ЕС связан с введением потолка цен на российскую нефть

Дефицит топлива, сложившийся сейчас в Европе, связан в том числе с введением западными странами потолка цен на нефть из России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Россия 1».

По словам политика, российская нефть продолжает продаваться в дружественные страны по стоимости выше потолка. Новак отметил, что это создало дополнительные сложности и трудности в организации поставок. «Но в конечном итоге это удорожает общую стоимость продукции, за которую платит потребитель, в первую очередь европейские потребители и потребители США», — объяснил он причины проблем Запада.

Вице-премьер считает, что западные страны, принявшие ограничительные меры против Москвы, заплатят более дорогую цену. Он указал на рекордные цены на дизельное топливо в Европе. «И сегодня Европа испытывает дефицит дизельного топлива», — подчеркнул Новак.

Страны «Большой семерки» (G7) ввели предельную цену на российскую нефть 5 декабря 2022 года. Потолок установили на уровне 60 долларов за баррель. При продаже сырья по цене выше этого уровня государствам G7 перестали оказывать услуги, сопровождающие ее транспортировку. В ответ в России запретили поставки российской нефти и нефтепродуктов любым покупателям по условиям потолка цен.