В России сформировали перечень опорных территорий Арктической зоны

Шестнадцать населенных пунктов стали опорными территориями Арктической зоны РФ

Шестнадцать населенных пунктов вошли в перечень опорных территорий российской Арктической зоны. Об этом сообщил директор департамента развития Арктической зоны России и реализации проектов Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Максим Данькин, сообщает ТАСС.

«Акцент был сделан на закрытые территориально-административные объединения (ЗАТО), места проживания и дислокации воинских формирований, наличие погранзоны, обеспечение развития добывающей промышленности, имеющиеся базы для освоения месторождений», — отметил Данькин. Также рассматривалось наличие крупных инвестпроектов в населенных пунктах, отдельно учитывались населенные пункты северного завоза и территории, находящиеся по маршруту развития Северного морского пути.

В перечень вошли Мурманская агломерация, включающая базу Северного флота и ЗАТО Североморск, Кировско-Апатитская, Мончегорская и Архангельская агломерации, Кемско-Беломорская агломерация в Республике Карелия, Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе, агломерация Воркуты в Республике Коми, Норильск и Дудинка в Красноярском крае, Диксон и Тикси в Якутии, Певек и Анадырь в Чукотском автономном округе, а также агломерация Нарьян-Мар.

В ходе заседания Штаба по вопросам развития городов и иных населенных пунктов Арктической зоны России глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что до 1 июля 2024 года должны быть разработаны мастер-планы этих населенных пунктов на период до 2035 года. До 1 октября того же года на их основе должен быть утвержден комплексный план долгосрочного социально-экономического развития этих территорий.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что задача развития населенных пунктов Арктики имеет важное военное значение. Он отметил, что здесь много интересов с точки зрения обороны и безопасности.