Опубликован графический роман о русском адмирале с эффектом AR

Роман в стиле манга об адмирале Невельском вышел в библиотеке «Строки»

В онлайн-библиотеке вышла электронная версия первой части графического романа в японском стиле манга с эффектом дополненной реальности (AR) о русском адмирале Геннадии Невельском. О публикации сообщает портал Sakh.online.

Автором книги «Невельской: плоды воображения» выступила творческая группировка из Владивостока Hero4Hero.

Благодаря иллюстрациям и AR читатель окажется внутри объемного мира, наполненного персонажами реальной истории и локальной мифологии. Для полноценного погружения необходимо скачать на смартфон бесплатное мобильное приложение, активировать его с помощью QR-кода и навести на картинку на экране второго гаджета. После чего можно услышать речь героев, увидеть спецэффекты и даже 3D-дракона.

«Название "Плоды воображения" выбрано неслучайно. Все, что мы сегодня видим на Дальнем Востоке России — города, мосты, даже люди — это плоды воображения. Воображения и смелости одного человека, рискнувшего отправиться сюда, несмотря ни на что. При выборе стиля графического романа мы рассматривали несколько стилей, но выбрали мангу из-за своей концентрации на внутренней жизни персонажей. В отличие от западных комиксов, манга позволяет глубже отразить эмоции героев», — рассказал один из авторов проекта Роман Иванищев.

Вторая часть манги эксклюзивно выйдет в той же библиотеке в декабре текущего года.

Невельской — русский адмирал, исследователь Дальнего Востока, основатель города Николаевск-на-Амуре. Он доказал, что устье Амура доступно для входа морских судов и что Сахалин — это остров.

Ранее в Сахалинской областной универсальной библиотеке случайно обнаружили послереволюционный календарь на 1919 год. Речь идет о самом первом календаре, созданном по решению рабоче-крестьянского правительства. В нем рассказывается об уникальных возможностях, которые давала гражданам новая власть.