Парень нашел фото незнакомых людей в смартфоне и напугал пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Stonker_Lonker опубликовал фото, на котором изображены, по его словам, незнакомые ему люди. В комментариях пользователи признались, что пост напугал их.

К публикации парень прикрепил снимок, датированный 22 ноября 2008 года. На нем изображены женщины, занимающиеся рукоделием. По его словам, он нашел кадр в облачном сервисе для хранения фотографий. «Этот iPhone появился у меня в 2012 году. Я понятия не имею, кто эти люди», — отметил автор поста.

В комментариях некоторые пользователи сети признались, что им стало не по себе от увиденного. «Если бы по необъяснимой причине их лица были бы размыты, то такой фильм ужасов я бы посмотрел», «Вау, это жутко и круто», «Просто хочу сказать, что это странно», «Как ты вообще это нашел?», «Что произошло с блондинкой без глаза в заднем углу?» — высказались они.

Другие читатели попытались выяснить, как снимок мог оказаться в смартфоне парня. «Твоя мама случайно не присылала тебе фото с занятий по скрапбукингу несколько лет назад?», «Это может быть стоковое фото, которое загружается на iPhone после обновления», «Похоже на случайно сделанный скриншот из фильма», — предположили пользователи портала.

Ранее парень рассказал на Reddit о необычном уведомлении на своем телефоне. Так, согласно отчету экранного времени, он пользовался приложением X (бывший Twitter) больше 11 часов, при этом не имея аккаунта в этой социальной сети. Пользователи признались, что не могут объяснить причину произошедшего.