Парикмахеры раскрыли оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос

Редакторы журнала Glamour совместно с парикмахерами раскрыли оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По мнению специалистов, к этому процессу необходимо прибегать, когда волосы сильно загрязнены. «Мыть голову следует только тогда, когда она действительно грязная. Это лучшее правило, которому нужно следовать», — заявил колорист Поль Лабрек.

В то же время необходимо учитывать тип своих волос, считает стилист и представитель бренда L'Oréal Professionnel Мин Ким. Так, тонкие пряди нужно их мыть через день или каждые три дня. «Кожное сало, вырабатываемое кожей головы, может легко утяжелять тонкие волосы», — объяснил эксперт.

Что касается густых или сухих волос, то их можно мыть раз в неделю. «Такие волосы не жирнеют быстро, а частое мытье может лишить натуральных масел, делая их еще более сухими», — уточнил Ким.

В завершение креативный директор марки Aveda Рене Кадар посоветовал людям с окрашенными локонами прибегать к их очищению раз в две недели, а освежать кожу головы с помощью специальных сывороток один раз в семь дней. Собеседник издания отметил, что шампунь быстро вымывает краситель из прядей, поэтому к мытью лучше прибегать как можно реже.

Ранее дерматолог и косметолог Навнит Харор из Дели, Индия, перечислила неочевидные способы сохранить волосы чистыми надолго. В первую очередь врач посоветовала спать только на шелковых наволочках. По ее словам, данный материал уменьшает трение между подушкой и головой, предотвращая скопление жира на корнях волос.