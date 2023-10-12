Пассажир самолета впал в истерику из-за задержки вылета и попал на видео

Daily Star: пассажир AirAsia устроил дебош на борту из-за задержки рейса

Пассажир авиакомпании AirAsia впал в истерику на борту самолета из-за задержки вылета. Инцидент попал на видео, которым делится таблоид Daily Star.

Непредвиденная ситуация произошла на рейсе азиатского перевозчика из Куала-Лумпура в Лангкави, Малайзия. Отправление задержалось, и один мужчина устроил дебош, начал оскорблять членов экипажа и спорить с ними.

Это вызвало недовольство других пассажиров, которые стали ругать путешественника за то, что он еще больше задерживает вылет. В итоге мужчину заставили поговорить с пилотом, пассажир успокоился и занял свое место.

Как уточняет издание, самолет вылетел с опозданием на час. При этом в полете дебошир продолжил испытывать терпение попутчиков, называя их трусами.

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