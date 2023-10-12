Вооруженная ножом женщина ранила трех людей в аэропорту и попала на видео

В аэропорту Атланты вооруженная женщина ранила трех людей и была арестована

Вооруженная ножом женщина ранила трех людей в аэропорту Атланты, приостановила работу авиагавани и попала на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как преступница громко говорит с полицейскими, которые пытаются ее усмирить. Стоящие за стеклянным ограждением пассажиры наблюдают за происходящим. Тех, кто оказался близко к злоумышленнице, полицейские попросили лечь на пол ради безопасности.

Уточняется, что женщине удалось ранить двух мужчин и одну женщину. Предполагается, что ни с кем из пострадавших она не была знакома. Всех троих доставили в больницу, как только полиции удалось арестовать преступницу. Вскоре после этого аэропорт вернулся к полноценной работе.

Ранее в испанский аэропорт Малага — Коста-дель-Соль заявилась обнаженная женщина. Ее попыталась остановить полиция, но та сбежала. На размещенных в сети кадрах правоохранители останавливают голую посетительницу воздушной гавани и пытаются ей что-то объяснить.