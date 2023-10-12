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18:30, 12 октября 2023Силовые структуры

Подозреваемого в расчленении женщины россиянина задержали

СК: подозреваемый в расчленении женщины на северо-западе Москвы задержан

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в расчленении женщины на северо-западе столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Сотрудники правоохранительных органов доставят задержанного в подразделение СК, где следователи приступят к его допросу. По предварительным данным, мужчина был знаком с потерпевшей, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Ранее полицейские обнаружили женщину в ванной комнате квартиры в жилом доме по улице Фабрициуса. При осмотре места происшествия сотрудники правоохранительных органов нашли пакеты с частями ее тела, а также предполагаемое орудие преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

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