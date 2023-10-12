Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:57, 12 октября 2023Силовые структуры

Подростки помогли мошенникам украсть у российских пенсионерок миллион рублей

В Приморье подростки помогли мошенникам украсть у пенсионерок более 1,5 млн руб.

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Приморском крае полиция задержала двоих 17-летних жителей Владивостока, которые работали курьерами и помогли мошенникам украсть у пенсионеров более полутора миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

По версии следствия, подростки увидели предложение о незаконном заработке в одном из мессенджеров и вместе на него откликнулись. Став криминальными курьерами, несовершеннолетние выполняли работу сообща за процент от суммы, которую пожилые люди отдавали аферистам. Задержанные успели обмануть четверых пенсионеров из города Арсеньева и поселка Трудовое.

Сначала пожилым людям звонили якобы родственники, ставшие участниками ДТП и нуждавшиеся в финансовой помощи. Далее к разговору подключались лжесиловики, которые убеждали пенсионеров отдать все сбережения. Пострадавшие заворачивали деньги в полотенце и простынку, а потом выносили их задержанным.

Ранее телефонные мошенники выманили у ведущего руководителя Росказначейства почти 15 миллионов рублей, представившись главой ведомства.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве собрались открыть еще 17 станций метро. Где и когда их построят?

    Женщина засунула в рот слишком много зефира и перестала дышать

    Турция пообещала НАТО ратифицировать принятие Швеции в альянс

    Врач предупредила об опасности куркумы

    Суд оштрафовал Невзорова на 40 тысяч рублей

    В России захотели создать межведомственные штабы гражданской обороны

    Наркодилер сломал позвоночник при попытке сбежать от российских полицейских

    Стало известно об угрозе частичной остановки работы ВПК Украины

    Столтенберга шокировали неопубликованные Израилем кадры нападения боевиков ХАМАС

    Журналисты удивились словам Зеленского о коррупции на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости