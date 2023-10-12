Подростки помогли мошенникам украсть у российских пенсионерок миллион рублей

В Приморье подростки помогли мошенникам украсть у пенсионерок более 1,5 млн руб.

В Приморском крае полиция задержала двоих 17-летних жителей Владивостока, которые работали курьерами и помогли мошенникам украсть у пенсионеров более полутора миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

По версии следствия, подростки увидели предложение о незаконном заработке в одном из мессенджеров и вместе на него откликнулись. Став криминальными курьерами, несовершеннолетние выполняли работу сообща за процент от суммы, которую пожилые люди отдавали аферистам. Задержанные успели обмануть четверых пенсионеров из города Арсеньева и поселка Трудовое.

Сначала пожилым людям звонили якобы родственники, ставшие участниками ДТП и нуждавшиеся в финансовой помощи. Далее к разговору подключались лжесиловики, которые убеждали пенсионеров отдать все сбережения. Пострадавшие заворачивали деньги в полотенце и простынку, а потом выносили их задержанным.

Ранее телефонные мошенники выманили у ведущего руководителя Росказначейства почти 15 миллионов рублей, представившись главой ведомства.