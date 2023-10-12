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14:18, 12 октября 2023Мир

В Израиле назвали вырванными из контекста обвинения в военных преступлениях

Президент Израиля Герцог: ЦАХАЛ действует в соответствии с международным правом

Фото: Ariel Schalit / AP

Операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа проходят в полном соответствии с нормами международного права, заявил президент Израиля Ицхак Герцог. Его цитирует ТАСС.

«Израиль соблюдает международное право, действует в соответствии с нормами международного права. Каждая операция обеспечивается, освещается и рассматривается с юридической точки зрения со всем должным уважением», — сказал он, добавив, что все обвинения в военных преступлениях «вырваны из контекста».

Ранее Независимая комиссия ООН начала расследование по сбору доказательств военных преступлений Израиля и «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), совершенных с 7 октября.

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    Глеб Бажуткин
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