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11:43, 12 октября 2023Мир

Посол Израиля в России назвал действия «Хезболлы» детскими пакостями

Посол Израиля в РФ: действия «Хезболлы» на севере являются детскими пакостями

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Израиль надеется, что не произойдет открытия добавочных военных действий на других границах. В частности на северной границе с Ливаном. Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Как вы знаете там есть другая террористическая организация "Хезболла", которая тесно связана с Ираном. И они тоже пытаются какие-то небольшие провокации делать и мелкие пакости. Там снаряд, там ракета, хотя правительство Ливана официально заявило, что их абсолютно не интересует вступление в военные действия с Израилем», — сказал дипломат.

Ранее Гац заявил, что главными целями Израиля на данный момент является возврат заложников, захваченных в ходе атаки боевиков ХАМАС и уничтожение этой палестинской радикальной организации, как это было в случае с ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация).

«С ИГИЛ был довольно неплохой успех, все мировое сообщество объединилось вокруг этой цели, и сейчас наша задача та же», — сказал посол.

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    Виктория Кондратьева
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