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13:57, 12 октября 2023Силовые структуры

Пожилой россиянин ударил заточкой 12-летнего школьника и попался в руки полиции

65-летний крымчанин ударил заточкой школьника, перепутав его со своим обидчиком

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Евпатории сотрудники полиции задержали 65-летнего мужчину, подозреваемого в нападении с заточенной отверткой на 12-летнего школьника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

По данным канала, незнакомый мужчина с руками в крови подбежал к ребенку, когда тот возвращался из школы домой. Подозреваемый несколько раз ударил мальчика заточкой и начал тянуть его за собой. Тогда школьник расстегнул верхнюю одежду, за которую его держал незнакомец, выскользнул из нее и убежал.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину. В ходе допроса он пояснил, что является инвалидом по зрению, а ребенка перепутал с каким-то своим обидчиком. К счастью, ребенок не пострадал.

Ранее в Башкирии девятилетний ребенок напал с топором на сотрудника МВД.

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