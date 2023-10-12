Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:29, 12 октября 2023Интернет и СМИ

Лексус отреагировал на расследование из-за пранка с главой МИД Финляндии

Пранкер Лексус согласился помочь расследованию из-за звонка главе МИД Финляндии

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) отреагировал на начатое МИД Финляндии расследование из-за видеозвонка с участием российских пранкеров и главы внештатного ведомства страны. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что они с пранкером Вованом (Владимиром Кузнецовым) готовы оказать содействие Хельсинки.

«Относимся к этому равнодушно. Но если что, готовы присоединиться к расследованию, если им понадобиться наша помощь», — сообщил Лексус.

Ранее МИД Финляндии начало расследование из-за видеозвонка Вована и Лексуса главе внешнеполитического ведомства страны Элине Валтонен. Во время разговора чиновница раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на актуальные вопросы.

Как отметили в ведомстве, расследование началось только спустя почти полдня после того, как о пранке сообщили российские СМИ.

Что думаешь? Оцени!
    Алена Шевченко
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла попытку теракта в воинской части российского города

    40-летняя звезда «Великолепного века» снялась топлес

    Тело школьницы обнаружили в центре Москвы

    Стало известно число захваченных ХАМАС заложников из Израиля

    В Москве нашли мертвым министра посольства Эквадора

    Лада Дэнс рассказала о тяжелых последствиях ДТП

    В российском регионе девятилетний ребенок напал с топором на полицейского

    Белгородский губернатор пообещал выяснить причины падения дрона на жилые дома

    Названы лучшие старорусские продукты для повышения иммунитета

    В США активизировали усилия по изъятию российских активов для помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости