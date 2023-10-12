Лексус отреагировал на расследование из-за пранка с главой МИД Финляндии

Пранкер Лексус согласился помочь расследованию из-за звонка главе МИД Финляндии

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) отреагировал на начатое МИД Финляндии расследование из-за видеозвонка с участием российских пранкеров и главы внештатного ведомства страны. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что они с пранкером Вованом (Владимиром Кузнецовым) готовы оказать содействие Хельсинки.

«Относимся к этому равнодушно. Но если что, готовы присоединиться к расследованию, если им понадобиться наша помощь», — сообщил Лексус.

Ранее МИД Финляндии начало расследование из-за видеозвонка Вована и Лексуса главе внешнеполитического ведомства страны Элине Валтонен. Во время разговора чиновница раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на актуальные вопросы.

Как отметили в ведомстве, расследование началось только спустя почти полдня после того, как о пранке сообщили российские СМИ.

