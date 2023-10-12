МИД Финляндии начал расследование пранка Вована и Лексуса с министром страны

МИД Финляндии начал расследование пранка Вована и Лексуса с министром Валтонен

МИД Финляндии начал расследование по поводу пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием главы внешнеполитического ведомства страны Элины Валтонен. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Валтонен совершила видеозвонок с пранкером. Во время разговора чиновница раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на актуальные вопросы. «Министерство иностранных дел усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь», — отметили в ведомстве.

Как отметили в ведомстве, расследование началось только спустя почти полдня после того, как о пранке сообщили российские СМИ.

