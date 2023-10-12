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00:57, 12 октября 2023Мир

МИД Финляндии начал расследование пранка Вована и Лексуса с министром страны

МИД Финляндии начал расследование пранка Вована и Лексуса с министром Валтонен
Лексус и Вован

Лексус и Вован. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

МИД Финляндии начал расследование по поводу пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием главы внешнеполитического ведомства страны Элины Валтонен. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Валтонен совершила видеозвонок с пранкером. Во время разговора чиновница раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на актуальные вопросы. «Министерство иностранных дел усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь», — отметили в ведомстве.

Как отметили в ведомстве, расследование началось только спустя почти полдня после того, как о пранке сообщили российские СМИ.

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    Юлия Мискевич
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