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08:34, 12 октября 2023Мир

Пресс-секретарь Байдена учинила скандал на брифинге

Fox: пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер повздорила с журналистом из-за бойкота

Фото: White House / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер учинила скандал во время брифинга с журналистами. Она повздорила с репортером издания New York Post Стивеном Нельсоном, который был возмущен ее бойкотом, передает телеканал Fox News.

Журналист настаивал, что Жан-Пьер на протяжении нескольких месяцев игнорирует его и его коллег по газете, одной из самых читаемых в США, не дает возможности задать вопросы, тем самым подрывая принцип свободной независимой прессы. Но пресс-секретарь Байдена заявила, что продолжит его не замечать, и передала слово другому репортеру.

«Вам должно быть стыдно за это. Внесение в черный список одной из крупнейших и наиболее читаемых газет нашей страны свидетельствует о неуважении к свободным и независимым средствам массовой информации», — запротестовал Нельсон. Жан-Пьер парировала, что дает возможность задавать вопросы тем, кто давно не выступал, и совсем переключила внимание на другого журналиста.

Как Нельсон рассказал позже в соцсетях, в последний раз ему позволили задать вопрос в мае, где он вновь отстаивал права на независимую журналистику, а его коллеге — в июле.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома нелепо объяснила случай с президентом США Джо Байденом, который ранее дважды повторил одну и ту же историю за несколько минут. Жан-Пьер неудачно отшутилась и списала этот случай на «эмоциональность» американского лидера.

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    Александра Синицына
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