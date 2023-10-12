Российский бизнес производителя электрики Legrand купил местный инвестор

«Ведомости»: бизнес производителя электрики Legrand в России купила IEK Group

Бизнес французского производителя электрики Legrand Group в России купил местный инвестор. Об этом со ссылкой на представителя покупателя сообщает газета «Ведомости».

Три производственные площадки в Ульяновской области и более 20 представительств в регионах получила IEK Group. Новый владелец активов, согласно решению правительственной комиссии, должен к 2025 году обеспечить выручку предприятий не менее 8,5 миллиарда рублей и инвестировать в развитие производства миллиард рублей.

Группа Legrand работала на российском рынке с 1993 года. В январе 2023-го компания заявила о намерениях уйти из России. Решение свернуть присутствие в стране объяснили «недавними событиями, в том числе растущей операционной сложностью и неопределенностью». В 2022-м бизнес в России обеспечивал 1,5 процента продаж Legrand, убытки от прекращения работы компания оценила в 150 миллионов евро.

11 октября стало известно о продаже активов американской корпорации Xerox в России местному топ-менеджменту. В ближайшее время юрлицо сменит название на не связанное с Xerox и продолжит работать в качестве независимой организации. В результате сделки сотрудники компании сохранят свои рабочие места. Компания также не намерена разрывать долгосрочные отношения с клиентами и поставщиками.