Прятавшегося в Румынии мигранта осудили в России за попытку изнасилования

В Аксае осудили мигранта, сбежавшего в Румынию из-за дела о попытке насилия

В Аксае Ростовской области суд приговорил гражданина Азербайджана к 3 годам и 11 месяцам колонии общего режима за попытку изнасилования знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в июле 2021 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался склонить женщину к интиму, однако ей удалось дать отпор. После этого потерпевшая обратилась в полицию, а мигрант поспешил скрыться. Он выехал из страны и был объявлен в международный розыск.

В сентябре 2022 года мужчину нашли в Румынии, откуда он был экстрадирован в Россию и взят под стражу.